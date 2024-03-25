Путин рассказал, кто причастен к теракту в «Крокусе»

Президент России Владимир Путин заявил, что уже известно, кто стоит за терактом в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и ее народа», – сказал российский лидер, добавив, что сейчас выясняется, кто заказчик преступления.

Недавно специалисты МЧС России опубликовали новый список жертв теракта, произошедшего вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник».

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.