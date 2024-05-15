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Польский военный рассказал о реакции жителей Западной Украины на боевые действия

Подполковник Левандовский: Западная Украина свыклась с боевыми действиями

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Efrem Lukatsky/AP

Западная Украина уже свыклась с боевыми действиями в стране. К такому выводу пришел польский подполковник Петр Левандовский в беседе с интернет-порталом Onet.

«Большие потери. Люди устали, они измотаны», — подчеркнул боец.

По оценке Левандовского, жертв в результате боестолкновений накопилось уже столько, что это стало обыденностью.

«К военным действиям привык не только Запад, но и Западная Украина», — утверждает подполковник.

Согласно его информации, все, кто бывал в западной части воюющей республики, уже заметили маргинализацию темы российско-украинского конфликта в сознании населения.

Накануне французская газета Le Monde писала, что новые западные поставки оружия, боеприпасов и военной техники не помогут Киеву переломить ситуацию на поле боя.

Ранее в Раде пожаловались на «глубокую маргинализацию» Украины.

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