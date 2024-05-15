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Мужчина, напавший на премьера Словакии Фицо, раскрыл свой мотив

Напавший на премьера Словакии Фицо мужчина заявил о несогласии с его политикой

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое произошло днем 5 мая, было совершено по политическим мотивам. Об этом заявил сам нападавший Юрай Цинтула, видеозапись с показаниями которого обнародовал местный телеканал ta3.

«Я не согласен с политикой правительства», — сказал злоумышленник.

Днем 15 мая в городе Гандлова состоялось выездное заседание словацкого кабинета министров. После мероприятия глава правительства республики вышел из здания, где проходило совещание, и подошел к собравшимся рядом гражданам.

В этот момент один из мужчин, стоявших в толпе, достал огнестрельное оружие и начал стрелять. Злоумышленник успел ранить политика в грудь и живот, после чего его задержали дежурившие на месте сотрудники правоохранительных органов. Охрана, в свою очередь, посадила Фицо в машину и срочно доставила в одну из местных больниц.

Позже председателя кабинета министров Словакии перевели в другой госпиталь более высокого уровня, чтобы ему провели операцию. Состояние премьер-министра оценивалось как тяжелое.

Как стало известно, покушение совершил 71-летний писатель. Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее в Государственной думе РФ связали нападение на главу правительства Словакии с его позицией по Украине.

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Покушение на премьера Словакии
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