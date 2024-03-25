Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники убедили екатеринбурженку продать внедорожник и отдать им более 10 млн рублей

В Екатеринбурге женщина лишалась внедорожника и денег, поговорив с мошенниками

close
100%
Depositphotos

В Екатеринбурге пожилая женщина лишилась немецкого внедорожника и многомиллионных сбережений, поговорив с мошенниками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с пенсионеркой 1950 года рождения связалась неизвестная, представившаяся якобы сотрудницей ФСБ. Злоумышленница убедила россиянку, что ее сбережения в опасности, и под предлогом сохранения денег предложила ей перевести средства на «безопасный счет».

Пожилая женщина последовала инструкциям аферистки и перевела мошенникам 4 млн рублей. Затем они убедили ее продать Мерседес-Benz GLS 350 d 4MATIC за 5,2 млн рублей, а вырученные средства также перевести на свои счета. После этого пенсионерка перевела злоумышленникам еще около 1,5 млн рублей якобы за «хранение денег» на «безопасном счету».

Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее тульская пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей после разговора с мошенниками.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами