Мошенники убедили екатеринбурженку продать внедорожник и отдать им более 10 млн рублей

В Екатеринбурге пожилая женщина лишилась немецкого внедорожника и многомиллионных сбережений, поговорив с мошенниками. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, с пенсионеркой 1950 года рождения связалась неизвестная, представившаяся якобы сотрудницей ФСБ. Злоумышленница убедила россиянку, что ее сбережения в опасности, и под предлогом сохранения денег предложила ей перевести средства на «безопасный счет».

Пожилая женщина последовала инструкциям аферистки и перевела мошенникам 4 млн рублей. Затем они убедили ее продать Мерседес-Benz GLS 350 d 4MATIC за 5,2 млн рублей, а вырученные средства также перевести на свои счета. После этого пенсионерка перевела злоумышленникам еще около 1,5 млн рублей якобы за «хранение денег» на «безопасном счету».

Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее тульская пенсионерка лишилась квартиры и 5 млн рублей после разговора с мошенниками.