Российский город ограничил езду на электросамокатах

В Саратове запретили передвигаться на электросамокатах в центре города. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии.

Запрет касается бульваров на улицах Рахова и Астраханской, проспекта имени Петра Столыпина, участка набережной Космонавтов от Обуховского переулка до улицы Бабушкин Взвоз, а также Новой Набережной на участке от Бабушкиного Взвоза до 2-й Садовой.

Отмечается, что на обозначенных улицах к 1 апреля установят соответствующие дорожные знаки.

До этого сообщалось, что в 2024 году на электросамокатах появились номера по типу тех, что выдают автомобилям. Пока нововведение действует только в Москве, где есть система видеофиксации нарушений ПДД. В будущем систему могут распространить и на другие регионы.

13 марта председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил ввести в школах и вузах уроки по управлению электросамокатами.

Ранее стало известно, что житель Татарстана, сбивший на самокате ребенка, выплатит компенсацию 500 тыс. рублей.