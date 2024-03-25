Читинец угнал автомобиль такси и несколько часов возил в багажнике избитого владельца

В Чите мужчина угнал автомобиль такси и возил избитого водителя в багажнике несколько часов. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 20 марта, когда пьяный пассажир такси после ссоры с водителем совершил нападение на него. Агрессор нанес мужчине множественные удары по голове, а затем поместил его в багажник и несколько часов возил его на машине. После этого он бросил пострадавшего на обочине и скрылся.

Позже пострадавшего обнаружил прохожий и сообщил об этом в правоохранительные органы. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подозреваемого в совершении преступления задержали и выдвинули ему обвинения. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

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