Италия усилит меры безопасности перед Пасхой

Итальянская полиция повысит уровень бдительности в преддверии пасхальных праздников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

«В преддверии предстоящих пасхальных праздников было согласовано усиление деятельности полиции по наблюдению и контролю», — сказано в заявлении ведомства.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон на фоне террористического акта в «Крокус Сити Холле» заявил, что Россия подверглась атаке исламистов и группировка, стоявшая за организацией, пыталась совершить подобные акции во Франции. Позднее он объявил, что Париж предложил Москве усилить сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщала, что чиновники стран Запада опасаются террористических атак во время Олимпийских игр, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Ранее российским полицейским призвали раздать оружие на постоянное ношение.