Обновлен список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Департамент здравоохранения Москвы опубликовал обновленный список госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холл». С ним можно ознакомиться на сайте ведомства.

К середине дня 25 марта в списке числятся 76 человек.

В тот же день министр соцразвития Московской области Людмила Болатаева заявила, что в больницах Москвы, Подмосковья и федеральных центров после теракта в «Крокус Сити Холле» остаются 97 человек с травмами различной степени тяжести.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пояснил, что поисковая операция в «Крокусе», по оценкам специалистов, продлится до 17 часов 26 марта.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее стало известно, что россияне массово поддержали акцию «Крокус Памяти».