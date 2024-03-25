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В Херсонской области назвали сроки начала работы ж/д сообщения от Ростова в Крым

Сальдо: железная дорога от Ростова-на-Дону в Крым заработает к концу 2024 года

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Depositphotos

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что кольцевая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом заработает к концу 2024 года. Об этом сообщается в эфире телеканала «Россия 24».

Такие сроки называются в соответствии с календарными графиками строителей, предоставленными на утверждение властям Крыма. По словам Сальдо, работы идут в четырех присоединенных к России субъектах. Поезда из Ростова-на-Дону будут идти через Бердянск до Мелитополя, а затем в сторону полуострова.

18 марта президент России Владимир Путин объявил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

В ноябре 2023 года глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону и Крым, и будет проходить в том числе по территории ДНР и Запорожской области. Он отмечал, что этот проект обезопасит движение железнодорожного транспорта от продолжающих обстрелов украинских войск.

Ранее в ГУР Украины назвали строящуюся железную дорогу в Крым значимой целью.

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