В Кремле отреагировали на предложения вернуть смертную казнь

В настоящее время Кремль не принимает участия в спорах о возможном снятии моратория на смертную казнь в России. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не принимаем участия в этой дискуссии», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос журналиста.

Ряд предложений вернуть смертную казнь в России поступил после теракта в «Крокус Сити Холле». Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Затем прогремели взрывы, возник пожар. После случившегося арестовали четырех подозреваемых.

О том, что тему возвращения казни проработают, заявлял глава думской фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Он говорил, что парламентарии примут решение, которое «будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества».

С призывом снять мораторий на казнь выступила также сенатор Совета Федерации Елена Афанасьева. По ее мнению, высшей мере следует подвергать террористов.

При этом председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас подчеркнул, что окончательное решение по вопросу снятия моратория остается за Конституционным судом РФ, и ни одна из палат парламента не сможет его преодолеть.

Ранее возможность введения смертной казни в России прокомментировал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.