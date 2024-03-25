Синоптики рассказали о погоде в Москве в понедельник

В понедельник в Москве ожидается до +9°С, сообщает Гидрометцентр РФ.

По данным синоптиков, днем в Москве ожидается +7... +9°С. В ночь на вторник может похолодать до -2°С. Возможна облачность с прояснениями, местами по области осадки и гололедица.

В столице будет дуть западный ветер с переходом на южный с порывами до 6-11 м/с.

В Подмосковье днем ожидается +5... +10°С. Ночью в области столбик термометра может опуститься до -5°С.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в следующее воскресенье в Москве ожидается теплая погода до 17°С, а местами — до 20°С.

Он добавил, что неделя начнется с антициклона, а в воскресенье после дождя будет солнечная погода.

Также ТАСС сообщал, что полутеневое затмение Луны, происходящее 25 марта 2024 года, практически не будет видно с территории России.

Ранее Россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.