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Двум фигурантам дела о теракте в «Крокусе» грозит пожизненное лишение свободы

РИА Новости: двум фигурантам дела о «Крокусе» грозит пожизненное заключение

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Артем Геодакян/ТАСС

Двум фигурантам дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» предъявлено обвинение, им грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

По информации агентства, фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

Сообщалось, что Басманный суд города Москвы закрыл от публики рассмотрение вопроса об аресте фигуранта дела о теракте.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

24 марта в России начался общенациональный траур по жертвам теракта в Подмосковье, объявленный Владимиром Путиным.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал в Елисейском дворце заседание совета по обороне республики.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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