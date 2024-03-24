Число пострадавших при теракте в «Крокусе» достигло 182

Министерство здравоохранения Московской области привело обновленную информацию о пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В списке присутствуют 182 фамилии, сообщается на сайте ведомства.

По информации Минздрава, на стационарном лечении находятся 121 пострадавший, еще 61 — на амбулаторном.

24 марта Следственный комитет РФ сообщил, что число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 137 человек, трое из них — дети.

До этого стало известно, что сотрудники МЧС России продолжают находить тела при разборе завалов в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».