Генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла»

Генеральная прокуратура России не выявила нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ведомству.

По его словам, по результатам проверки нарушений законодательства о необходимости наличия вооруженной охраны на массовом мероприятии в «Крокусе» не установлено. Источник отметил, что в законодательстве отсутствуют императивные требования о том, что на подобных массовых мероприятиях, необходимо наличие вооруженной охраны.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти границу России и Украины.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокус Сити Холле».