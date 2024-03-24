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Пришедшие к отделению ереванской полиции люди угрожают взорвать гранаты

Пришедшие к отделению полиции в Ереване люди угрожают взорвать гранаты

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Телеграм-канал «Армянская вендетта»

У здания отделения полиции района Нор-Норк в Ереване собрались несколько членов организации «Боевое братство». Об этом сообщает Telegram-канал «Армянская вендетта».

По его информации, эти люди угрожают взорвать гранаты. Еще три представителя данной организации находятся в самом отделении.

Как сообщает издание Sputnik Армения, здание полиции, в которое ворвались вооруженные люди, оцеплено. К зданию стянут спецназ и красные береты. Sputnik Армения пишет, что у здания находятся несколько членов организации «Боевое братство», которые требуют освободить ее сторонников.

24 марта армянские СМИ сообщили, что вооруженные люди проникли в здание отделения полиции района Нор-Норк в Ереване.

По их данным, у отделения полиции взорвалась граната. По предварительной информации, есть раненые.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее у здания правительства Армении произошла стрельба.

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