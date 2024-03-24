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В Москве начали опознание погибших в результате теракта в «Крокусе»

В Москве началась процедура опознания тел погибших при теракте в «Крокусе»

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Maxim Shemetov/Reuters

В Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы проводят процедуру опознания погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

В ведомстве заявили, что данная работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Подмосковья, МЧС, Следственного комитета. Учитывая сложность ее проведения, в некоторых случаях может понадобиться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель, отметили в депздраве.

Там также добавили, что родственникам жертв теракта в бюро помогают оформить все документы. Там также организована служба психологической поддержки.

«Процедура проходит в бюро круглосуточно», — заключили в департаменте.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники МЧС продолжают находить тела погибших в ходе разборов завалов после теракта в «Крокус Сити Холле» и приглашают на опознание тех, кто разыскивает своих близких и знакомых.

24 марта ГУ МЧС Московской области сообщило, что при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 133 человека, в том числе трое детей. Число пострадавших при этом увеличилось до 152.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар.

«Газета.Ru» вела трансляцию событий.

Ранее школьник рассказал журналистам, как спас из «Крокуса» сто человек.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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