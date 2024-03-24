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В Улан-Удэ на крыше дома нашли гранату

В Бурятии эвакуировали жильцов пятиэтажки из-за найденной на крыше гранаты

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«Весь Улан-Удэ»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Весь Улан-Удэ»

В Железнодорожном районе Улан-Удэ эвакуировали жильцов пятиэтажки, на крыше которой нашли гранату. Об этом сообщается в Telegram- канале «Весь Улан-Удэ».

Опасную находку обнаружили рабочие, которые проводили капитальный ремонт кровли на крыше пятиэтажки по улице Антонова в поселке Восточный. На месте работают экстренные службы и сотрудники Росгвардии, дежурит скорая помощь.

Всех жителей дома эвакуировали, сколько времени граната пролежала на крыше дома и представляет ли предмет опасность для людей — неизвестно.

Ранее во Владивостоке школьник взорвал гранату своего дяди и получил травмы.

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