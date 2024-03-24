Губернатор Севастополя рассказал о последствиях удара ВСУ по городу

В Севастополе в результате ночной ракетной атаки частичные повреждения получила транспортная инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, у пяти катеров выбиты стекла, повреждения получили три пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и автомобиль социального такси.

«У нас есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли. Поврежденный транспорт будут восстанавливать специалисты», — отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие ударили по украинскому аэродрому Мартыновка в Николаевской области и поразили два самолета Су-24, ранее атаковавшие Севастополь.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять ракет над Севастополем.

Ранее губернатор Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ получил ранения ребенок.