Инфраструктура Одесской области получила повреждения после воздушной тревоги

В Одесской области на юге Украине повреждена инфраструктура. Об этом сообщают силы обороны юга страны, передает РИА Новости.

Уточняется, что повреждение получила «припортовая инфраструктура». Однако о какой именно инфраструктуре идет речь, не говорится.

Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе ночью и утром объявляли воздушную тревогу.

До этого глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявлял о повреждении объекта инфраструктуры в регионе.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской ТЭС.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской атомной электростанции.