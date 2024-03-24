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В Кривом Роге десятки тысяч человек остались без тепла

В Кривом Роге 76 тысяч человек остались без тепла из-за повреждения теплосетей

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Depositphotos

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины теплосети и линия электропередачи получили повреждения, без теплоснабжения остались 76 тысяч человек. Об этом сообщил глава военной администрации региона Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«В Кривом Роге повреждены теплосети и линия электропередачи. Из-за перепада напряжения в городе отключены несколько котельных», — написал он.

По его словам, без тепла остались более 150 учебных заведений, а также 3 тысячи домов.

Также, по его словам, был поврежден энергетический объект в Никопольском районе области.

24 марта сообщалось, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины три раза за ночь произошли взрывы.

До этого стало известно, что в Киеве ночью произошло три мощных взрыва. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В феврале сообщалось, что на Украине с июля 2023 года были повреждены около 200 объектов портовой инфраструктуры.

Ранее в офисе президента Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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