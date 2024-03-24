В Запорожской области повреждения получили объекты инфраструктуры

Несколько объектов инфраструктуры были повреждены в подконтрольных Украине районах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров.

По его информации, была зафиксирована информация о «разрушении объектов инфраструктуры». Их количество и другие данные не приводятся.

23 марта сообщалось, что глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявлял, что в Никополе в результате взрывов повреждены объект инфраструктуры и линии электропередачи (ЛЭП).

22-23 марта несколько важных объектов энергетической системы Украины получили сильные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС. Сообщалось также о повреждении Ладыжинской ТЭС. По данным украинских СМИ, повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций. Отключения энергии произошли в Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Хмельницкой областях Украины. На этом фоне энергию на Украину поставили Польша, Румыния и Словакия.

Ранее в Госдуме назвали удары по энергетической инфраструктуре Украины возмездием за Белгород.