На место пожара в «Крокусе» прибыла тяжелая техника

На место пожара в «Крокус сити холле» прибыла тяжелая техника. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что машины необходимы для разборки поврежденных зданий и расчистки завалов. В обратили внимание, что спасатели уже успели разобрать свыше 90 кубических метров завалов на месте происшествия в Красногорске.

К работе привлекли аэромобильные группировки центра «Лидер» и отряда «Центроспас» МЧС России. В их составе — робототехнические комплексы и кинологические расчеты. На горячую линию ведомства уже поступило около 1 300 обращений.

До этого в пресс-службе компании «Крокус интернешнл», которая владеет концертным залом в Красногорске, заверили, что планируют восстановить объект. В организации выразили соболезнования всем, кто потерял родных и близких.

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