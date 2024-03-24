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В Севастополе отменили воздушную тревогу

Развожаев: в Севастополе отменили воздушную тревогу, длившуюся полтора часа

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Shutterstock/Wirestock Creators

Воздушная тревога, объявленная ранее в Севастополе, отменена. Она продлилась более полутора часов, отметил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Отбой воздушной тревоги», — написал Развожаев.

Отмечается, что воздушную тревогу в Севастополе объявили 23 марта в 22:44 мск. При этом Развожаев отметл, что город подвергся массированной атаке противника. По предварительным данным, было сбито больше 10 ракет. Осколки упали в разных частях Севастополя, есть повреждения инфраструктуры.

В сообщении говорится, что в районе улицы Руднева снаряд попал в офисное здание, уровень повреждений уточняется. Также сообщалось об осколочных ранениях ребенка и женщины.

На этой неделе в Севастополе задержали местного жителя за подготовку теракта. По версии правоохранителей, он установил взрывное устройство около одного из домов на Казачьей улице. Предполагалось, что взрывная волна дойдет до квартиры российского военного. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Британии предъявили обвинения в обходе санкций жене и брату экс-губернатора Севастополя.

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