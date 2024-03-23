В Ленобласти 82-летняя пенсионерка поговорила со школьниками-аферистами и лишилась 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По версии следствия, инцидент произошел в поселке Семрино. Пожилой женщине позвонили неизвестные, которые убедили ее под предлогом якобы обеспечения «безопасности» денег передать их направленному мошенниками курьеру. Пенсионерка отдала 100 тысяч рублей.

Обманутая россиянка 16 марта написала заявление в полицию. Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых — ими оказались 14- и 15-летний девятиклассники из города Пушкин. 21 марта их задержали. Им избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее российский пенсионер украл у пожилой женщины 15 тысяч рублей и попался полиции.