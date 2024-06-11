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Жулин поделился ожиданиями от апелляции по делу Валиевой

Тренер Жулин: любое решение CAS по делу Валиевой будет не в пользу России

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Жулин заявил, что не ждет положительного решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает ТАСС.

«Если проанализировать все, что происходило до этого, вывод один — любое решение по этой апелляции будет не в пользу России», — заявил Жулин.

Слушания по апелляции пройдут 12 июня.

29 января 2024 года CAS признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля 2024 года CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Сборная России по итогам получила бронзу, золото взяли США, серебро досталось Японии.

Ранее Валиева посетила свадьбу фигуриста Егора Базина.

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