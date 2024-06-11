У белгородца нашли 50 кг пороха

ФСБ обнаружила 50 кг пороха у жителя Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом сообщило местное издание «Go31.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что приобретение и хранение пороха было незаконным, при этом взрывчатка была готова к применению. Хозяин жилья, где был обнаружен порох, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит восемь лет лишения свободы.

До этого президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ тему оборота оружия в РФ и поручил принять меры против незаконного попадания оружия в Россию.

Российский лидер предложил подумать, как арсенал попадает незаконным образом в страну, в том числе из Украины. Он подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для укрепления нормативно-правовой базы, которая сможет пресечь незаконное попадание оружия в Россию.

Путин пригласил сделать доклады на эти темы руководителя Росгвардии Виктора Золотова и главу МВД Владимира Колокольцева.

Ранее в Татарстане у пенсионера нашли оружейный арсенал.