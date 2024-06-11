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Дикие лошади вернулись в Казахстан впервые за 200 лет

GOV.KZ: в казахстанском заповеднике «Алтын Дала» выпустили лошадей Пржевальского

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Gov.kz

В Казахстане в рамках проекта по реинтродукции (повторному заселению) «Возвращение диких лошадей» впервые за последние 200 лет в природу выпустили восемь диких лошадей Пржевальского. Об этом сообщается на официальном портале правительства Республики Казахстан (GOV.KZ).

Как уточнили в комитете лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов государства, новым домом для животных стал заповедник «Алтын Дала» в Костанайской области на севере страны.

Лошади Пржевальского — единственный дикий вид этих животных в мире — прибыли из Пражского зоопарка Чехии. Всего в ходе проекта планируется вернуть в степи Казахстана 40 особей в течение следующих пяти лет.

По словам участников инициативы, дикие лошади помогут повысить биоразнообразие природы, способствуя опылению растений и удобряя почву навозом.

Казахстан считается местом, где человек впервые одомашнил лошадь. Это произошло около 5,5 тыс. лет назад — почти за 2 тыс. лет до первых упоминаний о приручении лошадей в Европе.

Ранее ученые выяснили, когда и где люди впервые начали ездить на лошадях верхом, совершив революцию в путешествиях и торговле.

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