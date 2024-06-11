В Одессе пообещали провести проверку после драки возле военкомата

Военкомат Одессы проведет проверку после драки врачей и сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК) Киевского района. Об этом военкомат сообщил в соцсетях.

«Информируем СМИ и общественность о совместном принятии срочных мер с правоохранительными органами по установлению подробных обстоятельств событий», — сообщили в ТЦК.

Инцидент произошел во вторник, 11 июня. Прибывшие на ложный вызов врачи скорой помощи были силой задержаны и заперты в ТЦК — им на выручку прибыли другие экипажи, после чего началась драка между врачами с одной стороны и сотрудниками ТЦК и неизвестными гражданскими лицами с другой.

До этого украинское издание «Страна» сообщило, что добровольные помощники оказывали поддержку сотрудникам ТЦК в Киевском районе Одессы, которые пытались насильно мобилизовать прибывших по ложному вызову врачей скорой помощи.

Отдельно отмечается, что членство в добровольных помощниках полиции позволяет получать сторонний заработок — по данным издания, они часто выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК.

Ранее украинские военные стали писать на машинах «Не ТЦК», опасаясь поджога.