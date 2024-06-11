Роналду назвал цель сборной Португалии на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что его национальная команда может выиграть Евро-2024, передает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Победа на Евро-2016 стала исторической как для португальского, так и для мирового футбола. Теперь мы твердо стоим на земле, но наши мысли устремлены в небо. Мы должны видеть, что можем выиграть Евро-2024», — сказал Роналду.

Португальцы сыграют в одной группе с Турцией, Грузией и Чехией. Сборная Грузии впервые примет участие в чемпионате Европы.

Действующим чемпионом Европы является Италия, которая обыграла Англию в финальном матче.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось о том, что в Германии ожидают, что 500 сербских фанатов нападут на англичан.