Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек

В Арамиле Свердловской области загорелся цех по производству покрышек

close
100%
Shutterstock

В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Согласно сообщению ведомства, в городе Арамиле огонь охватил 900 квадратных метров здания. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают 32 специалиста и девять единиц спецтехники.

До этого сообщалось, что в Арамиле начался пожар на высокотехнологичном предприятии, принадлежащем «Корпорации Крепс». Сначала загорелся склад, а затем огонь перекинулся на производственное помещение.

В конце мая в свердловской деревне Березовка из-за пожара сгорели 10 жилых домов. Пожар тушили три часа. Его общая стоимость составила 1,5 тыс. кв. м. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти человека при тушении.

28 мая в городе Нефтекамск, который находится в Республике Башкортостан, загорелся двухэтажный магазин пиротехники. На месте работали 21 сотрудник экстренных служб и семь единиц специальной техники. В результате им удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров.

Ранее в доме Орловской области сгорел участник спецоперации.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами