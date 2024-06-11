В Свердловской области загорелся цех по производству покрышек. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС.

Согласно сообщению ведомства, в городе Арамиле огонь охватил 900 квадратных метров здания. Информация о пострадавших не поступала.

На месте работают 32 специалиста и девять единиц спецтехники.

До этого сообщалось, что в Арамиле начался пожар на высокотехнологичном предприятии, принадлежащем «Корпорации Крепс». Сначала загорелся склад, а затем огонь перекинулся на производственное помещение.

В конце мая в свердловской деревне Березовка из-за пожара сгорели 10 жилых домов. Пожар тушили три часа. Его общая стоимость составила 1,5 тыс. кв. м. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти человека при тушении.

28 мая в городе Нефтекамск, который находится в Республике Башкортостан, загорелся двухэтажный магазин пиротехники. На месте работали 21 сотрудник экстренных служб и семь единиц специальной техники. В результате им удалось локализовать возгорание на площади 150 квадратных метров.

Ранее в доме Орловской области сгорел участник спецоперации.