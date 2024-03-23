Омбудсмен рассказала о состоянии детей, пострадавших в «Крокусе»

В больнице после теракта в «Крокус Сити Холле» находятся четверо детей, а двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

«Четверо детей в больнице, из них двое в тяжелом состоянии. Мальчик с огнестрельными ранениями, девочка с отравлением угарным газом», — сказала Львова-Белова.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работы по разбору завалов в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холле» продлятся еще минимум несколько суток. По словам главы региона, завалы разбирают 719 специалистов и 213 единиц техники. По словам губернатора Подмосковья, больше всего пострадал непосредственно зал — он полностью выгорел, именно сюда брошены основные силы по разбору. Кроме того, есть угроза обрушения остатков потолка здания.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».