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Россиянина, объявленного в розыск за избиение и изнасилование, поймали в Ленобласти

В Ленобласти поймали мужчину, объявленного в розыск за избиение и изнасилование

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Shutterstock

В Ленобласти поймали подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины в подмосковном городе Клин. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

По версии следствия, 27-летний житель города Клин в начале марта избил и изнасиловал женщину в салоне автомобиля на улице «50 лет Октября». Сообщается, что его объявили в розыск.

Правоохранительные органы 22 марта задержали мужчину на улице Шоссе в Лаврики в городе Мурино Всеволожского района. Россиянина доставили в отдел полиции, прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Москве мужчина получил 8,5 лет колонии за изнасилование знакомой в магазине. Он напал на женщину в санитарной комнате торговой точки и совершил преступление, угрожая ей.

Ранее сотрудник отеля изнасиловал туристку в ее номере.

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