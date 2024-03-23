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Очевидцы рассказали новые подробности теракта в «Крокусе»

РИА Новости: террористы в «Крокус Сити Холле» стреляли людям в спины

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Пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья

Посетительницы концерта в «Крокус Сити Холле» рассказали, что террористы стреляли людям в спину, когда те убегали из зала. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы сидели в зале, места на балконе, концерт должен был уже начаться, как мы услышали хлопки — сначала вдали, потом все ближе и ближе», — рассказала женщина по имени Ирина.

По ее словам, затем люди побежали прямо к сцене, а она и ее друзья упали между рядов и закрыли головы. Потом кто-то из мужчин выкрикнул, чтобы все двигались в сторону выхода — и толпа понесла.

Другая очевидица отметила, что террористы «были без масок, в черных шапочках и камуфляжных костюмах.

«Кричали. Стреляли в спины и кричали: «Всем лежать, всем не двигаться». Не знаю, как нам удалось выбраться, мы сидели не очень далеко от двери, благо дверь была открыта», — рассказала она.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого произошли взрывы, возник пожар.

Сотрудники ФСБ выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в спецслужбе. Один из подозреваемых заявил на допросе, что совершил преступление за деньги — 500 тысяч рублей.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее СК призвал россиян предоставить имеющиеся у них сведения о теракте в «Крокусе».

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