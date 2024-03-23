Две женщины напали на рабочего и облили его кислотой

В Великобритании кровельщик пострадал от нападения неизвестных в масках. Об этом сообщает The Sun.

36-летний кровельщик пострадал от нападения двух злоумышленников в масках. Британец сообщил, что он находился во дворе дома, когда к нему подбежали двое неизвестных и плеснули ему в лицо жидкостью, после чего скрылось.

Мужчина выжил, но получил сильнейшие ожоги, эксперты установили, что преступники облили его кислотой. По подозрению в нападении полицейские разыскивают двух женщин, их личности пока не установлены, мотив их поступка выясняется.

Ранее мужчина облил кислотой бывшую возлюбленную на почве ревности.