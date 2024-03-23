Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Две женщины напали на рабочего и облили его кислотой

The Sun: в Великобритании две женщины облили рабочего кислотой

close
100%
John Chapman/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Великобритании кровельщик пострадал от нападения неизвестных в масках. Об этом сообщает The Sun.

36-летний кровельщик пострадал от нападения двух злоумышленников в масках. Британец сообщил, что он находился во дворе дома, когда к нему подбежали двое неизвестных и плеснули ему в лицо жидкостью, после чего скрылось.

Мужчина выжил, но получил сильнейшие ожоги, эксперты установили, что преступники облили его кислотой. По подозрению в нападении полицейские разыскивают двух женщин, их личности пока не установлены, мотив их поступка выясняется.

Ранее мужчина облил кислотой бывшую возлюбленную на почве ревности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами