Бойцы «Ахмата» участвовали в задержании мужчин, устроивших теракт в «Крокусе»

Бойцы полка «Ахмат-Россия» Минобороны России участвовали в задержании в Брянской области четверых человек, которые участвовали в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану границы России с Украиной бойцы Полка «Ахмат-Россия» Минобороны страны совместно с Центром специального назначения ФСБ задержали в Брянской области при попытке пересечения российско-украинской границы четверых террористов», — написал Кадыров.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Днем 23 марта сообщалось, что террористы из «Крокус Сити Холла» не доехали 100 км до украинской границы.

Один из подозреваемых в теракте заявил на допросе, что убивал людей за деньги — 500 тыс. руб.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее СК призвал россиян предоставить имеющиеся у них сведения о теракте в «Крокусе».