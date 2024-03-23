Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 115

В ходе разборов завалов на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» были найдены тела погибших, их число увеличилось до 115 человек. Об этом сообщает СК РФ.

«На месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших», — говорится в сообщении.

Как пишет Telegram-канал Mash, большое количество погибших — около 40 человек — были найдены на лестничных пролетах, и еще 10 погибших нашли в технических помещениях, 10 — в туалете.

До этого сообщалось о 93 погибших.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупреждал, что количество погибших при теракте может значительно увеличиться.

Согласно приведенным СК итогам предварительного осмотра помещений, нападавшие использовали автоматическое оружие. Его вместе с боеприпасами обнаружили и изъяли следователи.

Минздрав Московской области опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». В перечне значится 121 человек, из них госпитализировали 107. Еще 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.

Ранее канал Baza раскрыл страшные подробности гибели людей в «Крокус Сити Холле».