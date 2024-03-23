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Стало известно об обстановке в московских аэропортах после теракта в «Крокусе»

РИА Новости: аэропорты Домодедово и Жуковский сохраняют меры безопасности

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Аэропорты Домодедово и Жуковский сохраняют меры безопасности в полном объеме после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службы этих аэропортов.

Подчеркивается, что рейсы в аэропорту Жуковский обслуживаются без задержек. Происшествий в ночь после теракта в этом аэропорту не было.

До этого Telegram-канал Baza сообщил о раскрытии личностей четырех из шести подозреваемых в теракте в «Крокусе». По данным информационного ресурса, речь о гражданах Таджикистана Махмадрасуле Насридинове (37 лет), Ривожидине Исмонове (51 год), Шохинджонне Сафолзоде (21 год) и Рустаме Назарове (29 лет).

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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