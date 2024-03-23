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Разбирать завалы в «Крокус Сити Холле» будут круглосуточно

Губернатор Воробьев: инженерные работы в «Крокусе» будут вестись круглосуточно

Инженерные работы по разбору завалов в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», где произошел теракт, будут вестись круглосуточно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его слова передает ТАСС.

«При разборе завалов мы будем видеть количество тех, кто погиб, пострадал. Делаем все возможное, чтобы обеспечить необходимый темп работ», — добавил Воробьев.

До этого сообщалось, что здание «Крокуса» было застраховано. Ущерб от пожара страховщики оценивают почти в 10 млрд рублей.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

ФСБ сообщила, что четырех террористов, которых задержали в Брянской области по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», в настоящее время этапируют в Москву. Силовики выяснили, что задержанные собирались перейти российско-украинскую границу. У них были контакты на украинской стороне, добавили в ФСБ.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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