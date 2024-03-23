Из-за крупной вспышки на Солнце могут начаться магнитные бури

Крупная вспышка на Солнце может спровоцировать возникновение магнитных бурь на Земле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.

По информации агентства, 23 марта на Солнце зафиксировали вспышку высшего балла. Отмечается, что взрыв произошел практически точно на линии Солнце-Земля — в области максимального воздействия на планету. При этом он сопровождался крупным выбросом плазменных масс, событию присвоили балл X1.1.

По мнению ученых, в ближайшие часы может произойти резкое изменение радиационного состояния околоземного пространства. Вызывающие в том числе и магнитные бури плазменные облака дойдут до Земли во второй половине дня 24 марта или в первой половине дня 25 марта.

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