Религиозные лидеры России осудили теракт в «Крокус Сити Холле»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с терактом, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает издание Life.

Глава Русской православной церкви подчеркнул, что события шокируют своей жестокостью и цинизмом.

«Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами», — обратился патриарх к родным погибших и пострадавших при теракте.

Он также выразил уверенность в том, что правоохранительные органы приложат все усилия для скорейшего раскрытия преступления и привлечения всех всех виновных к ответственности.

Верховный муфтий России Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин выразил свои соболезнования родственникам и близким тех, кто стал жертвой теракта.

«Мы глубоко потрясены известием о чудовищном преступлении, совершенном боевиками террористических организаций против мирного населения нашей страны», — приводит его слова «Интерфакс».

Также глава Центрального духовного управления мусульман РФ решительно осудил этот «крайне подлый акт гнусного античеловеческого злодеяния». Кроме того, верховный муфтий призвал россиян объединить усилия в борьбе против экстремизма и терроризма, которые, по его словам, сеют хаос и раздоры, нарушая мир и стабильность в России

Буддийская традиционная Сангха России осуждает теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

«Действия тех, кто организовал и исполнил это чудовищное по своей сути нападение на мирных беззащитных граждан, бесчеловечны. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал он.

Также Дамба Аюшеев призывал россиян оставаться бдительными во всем в своей жизни и готовыми прийти на помощь людям в это неспокойное время.

22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.