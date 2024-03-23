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Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокусе»

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится на сайте министерства.

В перечне значится 121 человек, из них госпитализировали 107. Еще 14 пострадавшим оказывается амбулаторная помощь.

Сбер и фонд «Российский Красный Крест» открыли специальный благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Сбер выразил глубокие соболезнования семьям жертв трагедии и отметил, что первое пожертвование на счет внес сам банк.

Каждый желающий сможет перевести деньги через приложение СберБанк Онлайн, банкоматы, терминалы, а также в офисах банка. Комиссию при переводе взимать не будут.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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