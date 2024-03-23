Запущена горячая линия по выплатам пострадавшим при теракте в «Крокусе»

Социальный фонд России запустил горячую линию по вопросам выплат пострадавшим при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

Для получения денег граждан попросили заполнить заявление на портале госуслуг или связаться с клиентской службой Соцфонда.

Для получения средств пенсионных накоплений, если они были, также можно обратиться в любую клиентскую службу фонда или негосударственный пенсионный фонд.

В Соцфонде также рассказали, что по вопросам в связи оформлению выплат россияне могут позвонить по телефону +7 (495) 304-43-41. Оператор отвечает в любое время суток.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».