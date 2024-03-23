Над зрительным залом в «Крокусе» рухнула крыша, идет разбор завалов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил в Telegram-канале, что крыша над зрительным залом в «Крокус Сити Холле» обрушилась.

По словам Воробьева, спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время была высокая температура и где, вероятно, был эпицентр пожара. Он уточнил, что разбор завалов пока продолжается.

Агентство РИА Новости также сообщало, что верхние этажи здания «Крокус Сити Холл» были полностью уничтожены огнем.

До этого стало известно, что пострадавшие в результате теракта в «Крокус Сити Холле» были госпитализированы в 12 больниц Москвы.

Вечером 22 марта группа неизвестных открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар.

«Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее МЧС опубликовало список пострадавших в «Крокус Сити Холле».