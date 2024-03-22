Омбудсмен: среди пострадавших в «Крокусе» есть дети

Дети также пострадали при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

«Страшная трагедия. Пострадали дети», — написала она.

Она также отметила, что террористам, которые напали на мирных людей, «не может быть никакой пощады».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту России Владимиру Путину было доложено о начале стрельбы в «Крокус Сити Холле» в первые минуты произошедшего.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».