Хирурги Волгограда прооперировали пациентку с миомой матки во время родов

Врачи Волгограда удалили миому женщине во время родов. Об этом сообщает Перинатальный центр №2.

Предполагалось, что пациентке будут делать кесарево сечение.

«В ходе обследования было установлено, что в месте предполагаемого разреза на матке находится миома больших размеров», – сообщается в публикации.

Ситуация осложнялась тем, что матка во время беременности интенсивно кровоснабжается. Несмотря на сложность операции, врачи удалили новообразование размером с кулак и помогли женщине родить мальчика весом 3 700 килограмм.

Медики порекомендовали при планировании беременности проходить подготовку и исключить появление миомы до зачатия.

Ранее московские хирурги удалили женщине «хвост», который мешал ей одеваться.