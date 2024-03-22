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Журналисты сообщают о планах Пашиняна посетить Москву

«Грапарак»: премьер Армении Пашинян посетит Москву для участия в саммите ЕАЭС

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Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян может посетить Москву, чтобы принять участие в юбилейном саммите по случаю десятилетия создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщает армянская газета «Грапарак», ссылаясь на источники.

По словам источников, армянский премьер планирует задержаться в Москве на несколько часов.

До этого пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают, что потенциальную эффективность наблюдательной миссии ЕС в Армении на границе с Азербайджаном стоит поставить под сомнение.

Парламент Армении 20 марта ратифицировал соглашение между страной и Европейским союзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Поддержали ратификацию документа 57 депутатов, против него никто не выступил, 27 воздержались, а фракция оппозиционной партии «Честь имею» не принимала участия в голосовании.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг провел переговоры с лидерами стран Южного Кавказа.

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