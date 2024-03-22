В Крыму силовики задержали участника украинского национального батальона

В Крыму задержали участника украинского национального батальона. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ.

«Задержан гражданин России 1988 года рождения, являющийся членом незаконного вооруженного формирования «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана*», — говорится в сообщении.

Известно, что мужчина находился в незаконном бандформировании с 2015 года. Он охранял объекты батальона, а также досматривал людей на границе Украины и России.

До этого Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес приговор десяти военнослужащим полка «Азов» (организация запрещена в России) по делу об артобстрелах Мариуполя весной 2022 года.

По данным следствия, в марте-апреле 2022 года фигуранты обстреляли из минометов калибра 120 мм дома и социально значимые объекты гражданской инфраструктуры города. Отмечается, что подсудимые сделали не менее 100 минометных выстрелов осколочно-фугасными снарядами и повредили три дома.

Фигуранты получили сроки от 22 лет и 2 месяцев до 22 лет и 6 месяцев колонии строго режима.

* Организация, деятельность которой запрещена на территории России.



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