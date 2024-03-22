Россияне смогут заселяться в гостиницы с помощью биометрии

У россиян появится возможность заселяться в гостиницы без предъявления документов, по биометрии. Соответствующий сервис начнет работу в пилотном режиме к концу 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

«Россияне смогут заселяться в гостиницы без предъявления документов, подтверждая личность через Единую биометрическую систему (ЕБС). Соответствующее постановление утвердило правительство России», – говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис позволит упростить процедуру заселения, а также сделать ее быстрее и комфортнее для клиентов.

Согласно постановлению, заселиться по биометрии можно будет в гостиницу, отель, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг или туристическую базу. В аппарате вице-премьера отметили, что сейчас ведется работа с гостиничными сетями по внедрению сервиса.

12 марта глава Всероссийского центра строительной политики (ВЦСП) Александр Моор заявил, что мигрантам запретят въезд в Россию без биометрии и приглашения от работодателя.

До этого сообщалось, что в России планируют разработать сервис для дистанционного участия в судебных заседаниях через систему биометрической идентификации.

Ранее стало известно, хранится ли биометрия на портале «Госуслуги».