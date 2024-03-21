Жителя Пензы задержали за передачу сведений украинской разведке

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Пензы, который подозревается в передаче разведке Украины информации о российских военнослужащих — участниках СВО. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина установил по телефону контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины и заявил о готовности оказывать ему помощь. Он сообщил украинской стороне личные данные российских военных, которые находятся в зоне СВО.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о госизмене.

21 марта сообщалось, что органы военной контрразведки и УФСБ России по Свердловской области заявили о задержании мужчины, который готовился устроить теракт на территории одной из войсковых частей в Екатеринбурге.

В этот же день Октябрьский районный суд Белгорода заключил под стражу задержанного в Белгородской области члена «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК).

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала двух мариупольцев по подозрению в оправдании терроризма.