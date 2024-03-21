Чиновника Минэкономики на Северном Кавказе заподозрили в воровстве из бюджета

Правоохранители задержали главу департамента социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа Минэкономразвития Игоря Храновского. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в силовых органах и правительстве.

По предварительной информации, чиновника подозревают в хищении средств из бюджета. В министерстве отметили, что содействуют расследованию.

Храновский возглавил департамент социально-экономического развития СКФО в 2021 году. До этого он работал в ведомстве, которое отвечало за инвестиции и стратегическое развитие округа. За свою карьеру Храновский успел побывать на различных должностях в государственных и коммерческих структурах, был зампредом правительства Ингушетии и зампредставителя региона при президенте РФ.

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